КГИОП может заменить Фонда капремонта на ремонтных работах фасадов

Закон могут принят уже в конце года.

На бюджетных слушаниях в Законодательном собрании Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников изъявил желание самостоятельно ремонтировать сложные фасады жилых домов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает "Росбалт".

По словам главы КГИОП Сергея Макарова, в данный момент комитет не обладает правом просит бюджетные средства на проведение ремонтных работ. Однако к концу года в ЗакС будет внесен законопроект о разделении данных обязанностей с Фондом капремонта.

В данный момент в Петербурге в ремонте фасада нуждается 300 объектов. Каждый год КГИОП планирует реставрировать 20-40 зданий. На это комитет собирается просить миллиард рублей из бюджета ежегодно.

Ранее на Piter.TV: Глава КГИОП рассказал о срыве программе по сохранению памятников.

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