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КГИОП может заменить Фонда капремонта на ремонтных работах фасадов
Сегодня, 14:51
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Rybka123
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КГИОП может заменить Фонда капремонта на ремонтных работах фасадов

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Закон могут принят уже в конце года.

На бюджетных слушаниях в Законодательном собрании Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников изъявил желание самостоятельно ремонтировать сложные фасады жилых домов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает "Росбалт".

По словам главы КГИОП Сергея Макарова, в данный момент комитет не обладает правом просит бюджетные средства на проведение ремонтных работ. Однако к концу года в ЗакС будет внесен законопроект о разделении данных обязанностей с Фондом капремонта.

В данный момент в Петербурге в ремонте фасада нуждается 300 объектов. Каждый год КГИОП планирует реставрировать 20-40 зданий. На это комитет собирается просить миллиард рублей из бюджета ежегодно. 

Ранее на Piter.TV: Глава КГИОП рассказал о срыве программе по сохранению памятников

Фото: pixabay.com

Теги: кгиоп , ремонтные работы в санкт-петербурге , фасады жилых домов , фонд капремонта
Категории: Лента новостей Новости СПб

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