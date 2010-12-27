Глава КГИОП рассказал о срыве программе по сохранению памятников

Чиновник не знает, откуда взять нехватку средств, требуемых на восстановление исторических объектов.

Глава КГИОП Сергей Макаров рассказал что в настоящее время программа по сохранению памятников культурного наследия находится под угрозой срыва. Чиновникам не хватает выделенных денег на восстановление объектов. Согласно сведениям от представители ведомства. Смольный в 2019 году сократит вложения в Комитет до 997 миллионов рублей. Эта сумма на 37,8 процентов меньше, чем финансирование в 2018 году.

Учитывая планируемое сокращение объемов финансирования, становится очевидным недостижение запланированного на 2019 год значения показателя государственной программы „Доля объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности, состояние которых является удовлетворительным, от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности" в 64,7% по итогам года разъясняет Сергей Макаров

Комитет отметил, что на полномасштабную работу программу, включающую реставрацию и сохранения архитектуры города, дополнительно потребуется 1,2 миллиарда рублей. Эти деньги нужны на то, чтобы завершить уже начатые работы. Сумма не включает новые объекты, которые также нуждаются в восстановлении.

Ранее предполагалось, что КГИОП сможет отреставрировать Казанский и Смольный соборы, Буддийских храм, Соборную мечеть, Дворец Юсуповых и другие культурные и исторические памятники.

Напомним, что Георгий Полтавченко встретился с лорд-мэром ирландского города Корк.

Фото: Piter.tv