Георгий Полтавченко встретился с лорд-мэром ирландского города Корк

Политики договорились о сотрудничестве между городами.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко встретился с мэром ирландского города Корк Миком Финном. Политики обсудили в Смольном взаимное сотрудничество. По результатам собрания был подписан договор о взаимоподдержке. Чиновники отметили, что на данный момент города связывают крепкие торговые связи. За первое полугодие 2018 года оборот вырос на 30 процентов.

Это хорошая динамика, которая позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее считает глава Северной столицы

Среди направлений, которые собираются развивать петербургские специалисты и зарубежные коллеги - фармацевтика, культура и туризм, IT-сфера, наука и образование. Также Правительство Северной столицы интересует опыт Ирландии в переработке мусорных отходов. Среди особого направления - очистка сточных вод.

Фото: Piter.tv