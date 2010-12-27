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Георгий Полтавченко встретился с лорд-мэром ирландского города Корк
Сегодня, 14:14
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lesjasap
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Георгий Полтавченко встретился с лорд-мэром ирландского города Корк

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Политики договорились о сотрудничестве между городами.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко встретился с мэром ирландского города Корк Миком Финном. Политики обсудили в Смольном взаимное сотрудничество. По результатам собрания был подписан договор о взаимоподдержке. Чиновники отметили, что на данный момент города связывают крепкие торговые связи.  За первое полугодие 2018 года оборот вырос на 30 процентов.

Это хорошая динамика, которая позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее

считает глава Северной столицы

Среди направлений, которые собираются развивать петербургские специалисты и зарубежные коллеги - фармацевтика, культура и туризм, IT-сфера, наука и образование. Также Правительство Северной столицы интересует опыт Ирландии в переработке мусорных отходов. Среди особого направления - очистка сточных вод.

Фото: Piter.tv

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Категории: Новости СПб Картина дня Лента новостей

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