КГИОП добился реставрации вокзала "Новый Петергоф"

Проверка обнаружила в здании выбитые стекла и отлетевшую от стен краску.

В воскресенье, 26 апреля, стало известно, что комитет по охране памятников выиграл у РЖД суд с требованиями отреставрировать, здание вокзала "Новый Петергоф". Об этом рассказывается в документе из картотеки арбитражных дел.

Здание вокзала, которое построено по проекту Николая Бенуа, является мини-копией католического собора в городе Орвието в Италии. Проверка показала, что на данный момент в нем можно заметить выбитые стекла и отлетевшую от стен краску. Также проверяющие обнаружили, что часть южного корпуса используется не по назначению - там оборудовали склад.

В случае, если назначенные сроки реставрации будут задержаны, РЖД будет выплачивать по 100 тыс. рублей ежемесячно до тех пор, пока восстановительные работы не завершится.

Решение суда вступит в силу 23 мая.

Ранее мы писали, что на продолжение реставрации памятника Николаю I выделяется 31,7 млн рублей.

Фото: wikipedia.org/Vvk121