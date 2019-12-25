В воскресенье, 2 августа, стало известно о том, что КГИОП Петербурга поручил привести в порядок 65 зданий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, в порядок приведут домах, которые находятся на 1-ой линии Васильевского острова, 5-ой Советской улице, 8-ой линии Васильевского острова. Также в соответствующий проект включены дома на 10-ой Советской улице.
Помимо прочего, работы для сохранения объектов культурного наследия пройдут на улице Рубинштейна, на набережной канала Грибоедова, в Пушкине, в Сестрорецке и в Кронштадте.
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Фото:pixabay
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