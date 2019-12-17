КГА дал месяц на обсуждение регламента вывесок

Бизнес-сообщество может предлагать свои изменения.

В петербургском комитете по градостроительству и архитектуре дали месяц на обсуждение регламента вывесок. Предприниматели смогут внести собственные предложения о необходимых поправках к требованиям по информационным конструкциям.

Напомним, что первый документ,закрепляющий требования города, появился в 2017 году. Там уточнялись сведения о размере, расположении, шрифте вывесок. В то время принятие регламента вызвало недовольство среди местных бизнесменов. Днем 4 февраля 2020 года КГА опубликовал новый 70-страничный проект. В течение месяца будут проводиться общественные обсуждения. Бизнесмены заявили, что нововведения не учитывают претензии, которые высказывались ранее. В частности, КГА по-прежнему запрещает размещение вывесок выше 80 сантиметров. Требование при этом не зависит от масштабов здания. Также вопрос вызывает и установка флагов и пилонов с рекламой. Сейчас они разрешены только для отдельных отраслей: для автодилеров и автомобильного общепита.

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Фото: Piter.tv

