Кадастровая переоценка объектов шокировала собственников недвижимости в Петербурге

Показатель возрос на 78,5%, от 68,9 до 112,9 млрд рублей.

В Петербурге колоссально увеличилась суммарная кадастровая стоимость объектов недвижимости. Показатель возрос на 78,5%, от 68,9 до 112,9 млрд рублей. Как отмечает издание "РБК Санкт-Петербург", собственники начали бить тревогу.

Отметим, что при подсчётах была оценена кадастровая стоимость 3,4 млн объектов недвижимости в Северной столице (квартир, машиномест, нежилых помещений и зданий).

Опасения собственников связаны с размером налога на имущество, который полностью зависит от кадастровой стоимости объекта. Кроме того, со следующего года объекты приобретут новую стоимость, одновременно с этим увеличатся и ставки налога с 1,5% до 2%, и налоговые платежи.

Ранее мы сообщили о том, что продажи квартир в петербургских новостройках побили рекорд за август.

Фото: Pxhere