КАМАЗ рассыпал кирпичи на ЗСД

Это доставило некоторые неудобства водителям.

Грузовик, проезжающий по Западному скоростному диаметру, рассыпал кирпичи по проезжей части. Об этом сообщили очевидцы в 17-м часу 3 октября.

Дорожный инцидент произошел на заезде с проспекта Крузенштерна. Кирпичи разбились, из-за чего проезд по трассе для водителей стал небезопасным. Для движения осталась свободной только крайняя левая полоса.

На участке была пробка, но на данный момент серьезных заторов не наблюдается.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что КАД между ЗСД и Парашютной улицей будут полностью перекрывать

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