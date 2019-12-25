КАД между ЗСД и Парашютной улицей будут полностью перекрывать

Ограничения будут действовать 5 ночей подряд.

Водителей предупреждают, что ночью на участке кольцевой автодороги от ЗСД до Парашютной будут полностью перекрывать движение в определенные интервалы. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Дело в том, что на участке будут идти строительство путепровода над проезжей частью КАД. Ограничения распространятся как на внешнее, так и внутреннее кольцо. Это необходимо для безопасности участников дорожного движения.

Перекрытия будут каждую ночь в период с 6 по 11 октября в указанное время: с 23:00 до 23:15, с 00:00 до 00:15, с 01:00 до 01:15, с 02:00 до 02:15, с 03:00 до 03:15, с 04:00 до 04:15, с 05:00 до 05:15, с 06:00 до 06:15

Для регулировки движения на месте будут работать патрульные экипажи ГИБДД.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Петербурге определились с подрядчиком строительства участка на севере КАД.