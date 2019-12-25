КАД перекроют между Пискаревским и Шафировским

Две ночи подряд на 20 минут будут полностью перекрывать движение.

На КАД между развязками с Пискарёвским и Шафировским проспектами две ночи подряд будут полностью перекрывать движение. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В ночь на 9 июня будет перекрыто движение на внутреннем кольце КАД, ночью 10 июня – на внешнем. Перекрытие будет с 00:00 до 00:20. В это время дорожники будут устанавливать металлические опоры для размещения дорожных знаков.

Информацию о перекрытии выведут на электронное табло КАД. Автомобилистов просят быть внимательными.

На КАД отменили ограничение для грузовиков на время ПМЭФ.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"