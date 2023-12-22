На КАД между развязками с проспектом Энгельса и Парашютной улицей перекроют движение 30 мая

Работы будут проводиться на участке внешнего кольца КАД с 25 по 12 км.

Между проспектом Энгельса и Парашютной улицей на Кольцевой автодороге (КАД) с 30 мая по 5 июня будут перекрыты две полосы движения. Эти меры связаны с проведением работ по устранению колейности покрытия проезжей части, инфромирует пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В указанный период вторая и третья полосы будут полностью перекрыты для автомобильного транспорта, а скорость движения по первой полосе будет ограничена до 50 км/ч.

Работы будут проводиться на участке внешнего кольца КАД с 25 по 12 км.

Ранее мы сообщили о том, что ремонт трассы А-114 завершится в ноябре.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"