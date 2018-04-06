КАД и улицу Пионерстроя соединит транспортная развязка

Региональное отделение Главгосэкспертизы дало положительное заключение на строительство дорожного объекта.

Главгосэкспертиза подтвердила обоснованность и безопасность проектной документации по созданию новой транспортной развязки в Петербурге. Объект будет соединять КАД с улицей Пионерстроя. По информации от экспертного совета, проект соответствует техническим требованиям.

Отметим, что благодаря развязке город получит дорогу к Ленинградской области. Существующая трасса будет реконструирована. От типа "труба" она превратится в тип "клеверный лист".

Напомним, что городской суд: "черный риэлтор" Крохин проведет жизнь в колонии строгого режима.

Фото: Piter.tv