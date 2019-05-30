Проект КАД-2 в Ленобласти подготовят к 2024 году

Учитывая значимость проекта для региона и уровень загрузки дорожной сети, процесс решено было ускорить.

К проектированию КАД-2 в 47-ом регионе готовы приступить в 2024 году. Об этом пишет "Деловой Петербург", ссылаясь на данные "Автодора".

Напомним, что строительство магистрали намечено на период 2027-2030 годов. Проект второго обхода Петербурга, проходящий в Ленинградской области, хотели начинать в 2025 году, но, учитывая значимость проекта для региона и уровень загрузки дорожной сети, процесс решено было ускорить. Соответствующие меры примет правительство страны.

Добавим, что, по задумке специалистов "Автодора", строительство КАД-2 пройдёт в два этапа: первый из них подразумевает работы на участке от "Скандинавии" до трассы М-11, а второй соединит М-11 с действующим участком КАД между Петергофом и Ломоносовом.

Ранее мы сообщили о том, что проект продления Ириновского проспекта утвердило правительство Ленобласти.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"