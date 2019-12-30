Йордан Осорио рассказал про свой сон с "Зенитом"

Защитнику клуба снилось, как он становится чемпионом России вместе с командой.

Защитник футбольного клуба "Зенит" Йордан Осорио поделился своим сном про команду. Слова футболиста приводит пресс-служба сине-бело-голубых.

Осорио признался, что несколько раз видел сон про то, как становится чемпионом России с "Зенитом". Также футболист выразил уверенность в том, что без футбола мир не смог бы существовать.

Защитника спросили и о впечатлениях о России, Осорио назвал страну "огромной" и рассказал, что невероятно восхитился, когда впервые увидел снег. Несмотря на красоту снега, футболист пожаловался, что не привык к такому холоду: сам Осорио вырос в Португалии, где температура в самые холодные времена не опускалась ниже +10.

Ранее мы писали, что Матиас Краневиттер официально покинул "Зенит".

Фото: ФК "Зенит" / "ВКонтакте"