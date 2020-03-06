Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Чехии

Россиян не оказалось даже близко к призовому пьедесталу.

На этапе Кубка мира по биатлону в Чехии, который могли отменить из-за коронавируса, прошла гонка в спринте на 10 километров. Первое место занял норвежец Йоханнес Бё, его брат Тарьей занял третье место. Серебряную медаль завоевал французский биатлонист Кентен Фийон Майе. Они все были точны на стрельбище.

Россияне не смогли и близко подобраться к призовому пьедесталу – Эдуард Латыпов стал 17-м, Матвей Елисеев стал 38-м, а Евгений Гараничев — 41-м. Александр Логинов занял только 65-е место.

Фото: Global Look Press / JON OLAV NESVOLD