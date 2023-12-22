Петербуржец избил шестилетнего сына в Невском районе

Мальчик был обнаружен в квартире одного из домов по Союзному проспекту с различными травмами.

В среду, 14 февраля, в экстренные службы поступило сообщение о звуках драки и детских криках, которые доносились из квартиры одного из домов по Союзному проспекту. Как стало известно Piter.TV, причиной стало избиение шестилетнего ребёнка отцом.

Мальчик был обнаружен по указанному адресу: его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, множественными ушибами и гематомами волосистой части головы, лица, ушных раковин, слизистой нижней губы, шеи, верхних конечностей, грудной клетки и спины, противоправной травмой, в состоянии средней тяжести.

Установлено, что 30-летний отец мальчика избил его примерно в 1:10 по месту жительства.

Также в квартире проживают пятилетняя сестра пострадавшего, 32-летняя сожительница главы семейства, а также её трёхлетняя дочь. Семья благополучная, на учете в ПДН не состоит. Мать мальчика и его родной сестры скончалась два года назад.

Поднявший руку на сына петербуржец доставлен в отдел полиции, в отношении него составлен протокол.

Ранее мы сообщили о том, что в Луге пьяный сын избил отца и забрал у него деньги.

Фото: Pitter.TV