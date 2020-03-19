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Более 20 единиц разнокалиберного оружия изъяли в Купчино
Сегодня, 8:04
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Более 20 единиц разнокалиберного оружия изъяли в Купчино

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Из оборота было изъято десять единиц охотничьих гладкоствольных ружей, ещё десять единиц травматического оружия и карабин c нарезным стволом CZ-550.

За неделю сотрудники ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти изъяли свыше 20 единиц разнокалиберного оружия у жителей Фрунзенского района. Как сообщила пресс-служба ведомства, такой результат показали профилактические мероприятия с владельцами гражданского оружия.

Так, из оборота было изъято десять единиц охотничьих гладкоствольных ружей, ещё десять единиц травматического оружия и карабин c нарезным стволом CZ-550.

Отдельные петербуржцы сдали оружие добровольно, поскольку срок разрешения на право владения уже истекал, а продлевать его владельцы не захотели. Тем не менее, основная часть владельцев просто нарушила установленные действующим законодательством сроки продления разрешений на хранение, ношение или использование оружия. В таком случае, помимо изъятия оружия, таких владельцев ждала и административная ответственность.

Ранее мы сообщили о том, что Росгвардия Петербурга задержала мужчину, который якобы хотел погреться в продовольственном магазине.

Фото:  ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: росгвардия петербурга, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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