Более 20 единиц разнокалиберного оружия изъяли в Купчино

Из оборота было изъято десять единиц охотничьих гладкоствольных ружей, ещё десять единиц травматического оружия и карабин c нарезным стволом CZ-550.

За неделю сотрудники ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти изъяли свыше 20 единиц разнокалиберного оружия у жителей Фрунзенского района. Как сообщила пресс-служба ведомства, такой результат показали профилактические мероприятия с владельцами гражданского оружия.

Так, из оборота было изъято десять единиц охотничьих гладкоствольных ружей, ещё десять единиц травматического оружия и карабин c нарезным стволом CZ-550.

Отдельные петербуржцы сдали оружие добровольно, поскольку срок разрешения на право владения уже истекал, а продлевать его владельцы не захотели. Тем не менее, основная часть владельцев просто нарушила установленные действующим законодательством сроки продления разрешений на хранение, ношение или использование оружия. В таком случае, помимо изъятия оружия, таких владельцев ждала и административная ответственность.

Ранее мы сообщили о том, что Росгвардия Петербурга задержала мужчину, который якобы хотел погреться в продовольственном магазине.

Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти