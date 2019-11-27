Изящная пластика балета и архитектура Петербурга соединились в кадрах Натали Беро

С 12 по 15 ноября в галерее Мольберт пройдет показ фотовыставки международного фотографа Натали Беро «Классический Петербург». Выставка представляет собой снимки, на которых запечатлены артисты легендарной балетной школы Петербурга на фоне достопримечательностей города.

Изначально выставка создавалась по заказу. Меня попросили снять достопримечательности Санкт-Петербурга, потому что я жила в Америке, но все знали, что я езжу повидаться со своими родными и близкими. На что я сказала, что я архитектуру не снимаю принципиально, что для меня очень важен в кадре человек. Тогда мне сказали: "Хорошо, придумай что-нибудь, чтоб была архитектура и яркие представители Санкт-Петербурга". Мне сразу пришла в голову мысль о том, кто еще может представить город лучше, чем артисты балета. рассказала Натали Беро, фотограф.

Экспозиция разрабатывалась с 2017 года, но последние кадры были сделаны в этом году. Фотографу было важно показать связь артистов и архитектуры. Красота города самодостаточна, как и пластика, изящество балета. Поэтому Натали ставила главной задачей не испортить два этих направления, а создать взаимодополняющую картину.

Это уникальная возможность в нашей творческой жизни. То есть есть не только сцена, но есть какие-то моменты, которые могут остановить мгновение. Учитывая, что были декорации любимого города, это особенно прекрасно. Было очень здорово, очень тепло, несмотря на то, что была ночь и уже середина августа. По времени это заняло достаточно большой промежуток, но мы вообще не почувствовали, потому что было творчество, и мы в нем растворились. поделилась впечатлениями от съемки Мария Ильюшкина, солистка балетной труппы Мариинского театра.

Натали пояснила, что старалась рассчитать все по мелочам: сначала она ездила по потенциальным локациям, несколько дней по утрам рассчитывала свет, различные ракурсы, точки, где можно было бы разместить артистов. Фотограф понимала, что каждая поза — это огромный труд, поэтому все делалось для удобства героев съемки. Также важно было не застудить артистов, потому что даже малейшее переохлаждение вредно для их физической формы.

Для меня стало открытием, насколько черный пес — Петербург в этих кадрах позитивно смотрится. Для меня родной город больше с оттенком ДДТ бывает, но здесь этого совсем нет.



уточнил Артём Иванов, муж Натали Беро.

После показа выставки в Санкт-Петербурге проект ждет мировое турне. В феврале 2021 года экспозицию увидят жители США, переговоры ведутся о выставке в Париже и Риме.

Ранее в В Петербурге открылась первая в России персональная выставка художницы Ли Бул.

Текст, фото: Дарья Иванова