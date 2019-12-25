В Петербурге открылась первая в России персональная выставка художницы Ли Бул

Выставка будет открыта с 13 ноября по 31 января.

В четверг, 12 ноября, стало известно о том, что в Северной столице открылась выставка Ли Бул. Об этом сообщают организаторы.

Стоит отметить, что это первая в России выставка Ли Бул. Экспозиция получила название "Утопия Спасённая". Она открывается сегодня в Центральном выставочном зале "Манеж".

Напомним, что персональные выставки Ли Бул прошли в крупных музеях и центрах современного искусства в Нью-Йорке, Филадельфии, Сиднее, Торонто, Марселе, Берне, Токио, Сеуле, Лондоне и Берлине.

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Фото:манеж