Смольный ошибся в тексте постановления о запрете работы предприятий общепита

Ошибку заметили СМИ.

В среду, 11 ноября, Смольный при корректировке 121-го постановления ввел более жесткие ограничения, чем собирался изначально. Это заметила "Фонтанка".

Так, в одном из пунктов говорится, что ТЦ могут работать только при условии "недопущения оказания услуг общественного питания в помещениях предприятий общественного питания, а также с использованием фуд-кортов и фуд-плейсов". Таким образом, запрещается работа всего общепита.

В комитете по промышленной политике отметили, что формулировка – техническая ошибка. Чиновники пообещали ее исправить и исправили позже тем же вечером. Согласно второму внесенному изменению, документ отменяет утренний запрет на любой общепит в ТЦ и оставляет только ограничения для фуд-кортов.

Ранее мы писали, что в Петербурге вводятся новые коронавирусные ограничения с 14 ноября.

Фото: Piter.TV