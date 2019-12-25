Извращенец в маске напугал школьницу во Всеволожске

Мужчина показал девочке свой половой орган, а затем у калитки наблюдал за детьми.

В понедельник, 21 февраля, в полицию Всеволожска поступило сообщение об извращенце, который показывает детям свой половой орган. Об этом стало известно Piter.TV.

В полицию обратились родители одной из пострадавших девочек. Она позвонила родителям и в слезах рассказала, что после урока физкультуры встретила пугающего незнакомца.

Девочка вместе с друзьями каталась на лыжах, когда заметила за забором странного мужчину. Он резко показал ей свой половой орган, а затем у калитки наблюдал за детьми.

Школьница сначала испугалась, а потом позвала учителя, который прогнал педофила. Подозреваемого разыскивает полиция.

Ранее мы писали, что мигрант год насиловал девочку-подростка в Ленобласти, угрожая ей расправой.

Фото: pixabay.com