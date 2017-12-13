Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 12:22
0
MShaffter
50
Код вставки плеера

Известный уфолог обнаружил на Луне инопланетянина с рюкзаком

0
 
 

В сети появились видеодоказательства присутствия живых инопланетян на Луне от известного уфолога Streetcap1.

 Известный уфолог Streetcap1, тщательно изучая снимки с Луны, которые находятся в свободном доступе, обнаружил живого инопланетянина.

Streetcap1 регулярно исследует фотографии из космоса, находит доказательства присутствия инопланетян и публикует эти доказательства на просторах интернета. Последней из находок является фотография инопланетянина на Луне. Исследователь даже разглядел на данном снимке предмет за спиной пришельца, похожий на рюкзак.

По мнению уфологов и конспирологов, специалисты NASA давно знают о присутствии внеземных форм жизни на Земле и в околоземном пространстве. И, более того, сотрудничают с ними. Скептики же смеются над этими специалистами и над их бурной фантазией.

Видео: YouTube/Streetcap1

Теги: инопланетяне , космос , неопознанное , нло , пришельцы , уфолог
Категории: Мировые новости Лента новостей

Оставить комментарий

Загрузка...
5