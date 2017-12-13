Известный уфолог обнаружил на Луне инопланетянина с рюкзаком

В сети появились видеодоказательства присутствия живых инопланетян на Луне от известного уфолога Streetcap1.

Известный уфолог Streetcap1, тщательно изучая снимки с Луны, которые находятся в свободном доступе, обнаружил живого инопланетянина.

Streetcap1 регулярно исследует фотографии из космоса, находит доказательства присутствия инопланетян и публикует эти доказательства на просторах интернета. Последней из находок является фотография инопланетянина на Луне. Исследователь даже разглядел на данном снимке предмет за спиной пришельца, похожий на рюкзак.

По мнению уфологов и конспирологов, специалисты NASA давно знают о присутствии внеземных форм жизни на Земле и в околоземном пространстве. И, более того, сотрудничают с ними. Скептики же смеются над этими специалистами и над их бурной фантазией.

Видео: YouTube/Streetcap1