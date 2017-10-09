Известный уфолог нашел на Луне "ползающий" НЛО

В сети появилось видео с поверхности Луны, на котором по поверхности спутника Земли передвигается черный огруглый объект.

Известный уфолог Streetcap1 обнаружил на поверхности Луны новую загадочную находку.

Streetcap1 серьезно изучает записи, сделанные NASA в космосе, на предмет присутствия внеземных форм жизни. На этот раз в поле зрения специалиста попали записи, сделанные с поверхности Луны. На опубликованных кадрах, действительно, передвигается черный предмет. При сильном увеличении можно увидеть, что предмет имеет ровные округлые контуры.

Streetcap1 уверен, что этот предмет имеет инопланетное происхождение. Также он утверждает, что NASA давно знают о присутствии инопланетян в околоземном пространстве, и более того, сотрудничают с ними. У уфолога много поклонников и последователей. Под размещенным видео много восторженных комментариев и благодарностей за эту "находку".

Видео: YouTube/Streetcap1