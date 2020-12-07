В Петербурге стартовал кинофестиваль "Виват кино России!"

XХIХ всероссийский кинофестиваль пройдет до 15 мая.

Во вторник, 11 мая, в Петербурге стартовал XХIХ всероссийский кинофестиваль "Виват кино России!". Показы в ряде кинотеатров будут длиться до 15 мая.

Восемь российских фильмов, снятых за 2020-2021 год будут оценивать не только зрители, но и жюри, в состав которого вошли Оксана Карас, Лариса Удовиченко, Игорь Клебанов, Сергей Баталов под предводительством Вячеслава Тельнова. Помимо этого в программе запланированы внеконкурсные мероприятия "К 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского" и "К 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского". Также восемь спецпрограмм посвящены юбилеям и памятным датам: к 80-летию Сергея Никоненко, к 75-летию Владимира Бортко и к 90-летию Игоря Масленникова. Кроме того заявлены программы к 100-летию со дня рождения Юрия Никулина, к 95-летию со дня рождения Евгения Евстигнеева и к 95-летию со дня рождения Евгения Леонова. Организаторы подготовили программу, посвященную памяти Василия Ланового, ушедшего из жизни в этом году.

Отмечается, что посетить кинопоказы можно в кинолофте "Москва", "Авроре" (Петергоф), кинотеатре "Восход", "Дружба", "Заневский". А также фильмы будут показывать в киноцентре "Родина", в БКЗ "Октябрьский" и музыкальном театре "Зазеркалье"

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Фото: vivatkinorussia.ru