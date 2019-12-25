Отечественные картины 2020 года покажут на кинофестивале "Виват кино России" в Петербурге

Фестиваль пройдет с 7 по 11 декабря.

В Петербурге стартовал кинофестивале "Виват кино России". Об этом Piter.TV сообщила пресс-служба городской комитет по Культуре.

В программе заявлены 8 отечественных фильмов, которые сняты на киностудиях страны с 2019 по 2020 годы. В этом году жюри кинофестиваля возглавит кинорежиссер и сценарист Андрей Кравчук.

Фильмы будут показывать в кинотеатрах "Аврора", "Дружба", "Заневский", "Восход", "Родина", "Фильмофонд", "Москва".

Ранее мы сообщали о том, что негосударственные театры Петербурга выпустили обращение к Беглову. В публикации представители Karlsson Haus, "Такого театра", "Невидимого театра", театров "Особняк", "Комик-трест" и других известных коллективов.

Фото: Piter.TV