Фестиваль "Виват, кино России" стартует в Петербурге в 27 раз

Сегодня вечером звезды кино пройдут по красной ковровой дорожке в БКЗ "Октябрьский".

В Петербурге стартует 27-ой кинофестиваль "Виват, кино России". Зрителям Северной столицы представят лучшие работы режиссеров страны за последние несколько лет. Бесплатные показы пройдут в "Родине", "Фильмофонде", "Заневском", "Дружбе", "Восходе", "Авроре" Петергофа и гостинице "Москва". Мероприятие откроется специальным показом картины "Сестренка".

Торжественное открытие фестиваля пройдет вечером 20 мая в БКЗ "Октябрьский". Известно, что почетными гостям, вошедшими в жюри конкурсного отбора, стали актриса Юлия Ауг, оператор Олег Лукичев, сценарист Илья Тилькин и актер Андрей Руденский. Председателем назначен народный артист РСФСР Сергей Никоненко.

Отметим, что в 2019 году фестиваль посвящен Году театра и 75-летию снятия блокады Ленинграда.

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Фото: Piter.tv