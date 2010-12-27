На кинофестивале "Виват кино России" петербуржцам покажут 137 бесплатных фильмов

Ежегодный фестиваль "Виват кино России" пройдет в Северной столице с 12 по 16 мая.

На двадцать шестом Всероссийском кинофестивале "Виват кино России" петербуржцы смогут посмотреть бесплатные фильмы. Всего в программе участвует 137 картин, их будут показывать с 12 по 16 мая в семи кинотеатрах Северной столицы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова председателя отборочной комиссии фестиваля Ирины Павловой.

В конкурсной программе восемь картин. Всего в программе будет показано более ста картин. Все показы бесплатные, расходы берет на себя фестиваль, которому помогают городские власти и друзья этого кинопраздника. Ирина Павлова

По словам Павловой, большинство фильмов покажут в кинотеатре при гостинице "Москва". В конкурсе участвует 8 картин, среди которых "Жили-были", "Иванов", "Карп отмороженный", "Опасные танцы", "Непрощённый", "Рубеж", "Салют-7" и "Скиф". Председателем жюри в этом году стал режиссер Антон Мегердичев.

Торжественная церемония закрытия состоится 16 мая в Молодежном театре на Фонтанке. На ней петербуржцы и гости города смогут увидеть фильм Алексея Германа-младшего "Довлатов".

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