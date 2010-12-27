Татьяна Кравченко рассказала, когда стоит ждать следующий сезон "Сватов"

Актриса призналась, что в настоящее время уже отснято 5 новых серий "Сватов-7".

Народная артистка России Татьяна Кравченко рассказала поклонникам, когда стоит ждать следующего сезона известного телесериала "Сваты". Исполнительница главной роли сообщила журналистам после спектакля в Пензе, что в настоящее время уже отснято 5 новых серий "Сватов-7". Кроме того, о выходе нового сезона написано на официальном сайте сериала в Instagram.

"Сваты-6" вышли в 2012 году. Съемки следующей части застопорились на 4 года из-за сложных отношений Украины с Россией. Напомним, что проект создает украинская студия "Квартал 95". По словам исполнительницы главной роли, подробности нового сезона авторы сериала запретили распространять.

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Фото: Instagram / svati_official