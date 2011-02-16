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Известный кикбоксер Хачатур Малхасян устроил драку в ресторане в Ульяновске
Сегодня, 11:02
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Известный кикбоксер Хачатур Малхасян устроил драку в ресторане в Ульяновске

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Спортсмен заявил, что его спровоцировали на конфликт.

Известный российский кикбоксер Хачатур Малхасян устроил драку в ресторане в Ульяновске. Об этом сообщили журналисты телеканала "360" со ссылкой на ролик, опубликованный в социальных сетях по региону. Известно, что конфликт с участием  вице-чемпионом возник в местном ресторане после того, как спортсмена оскорбили и спровоцировали. 

Человек получил за свой длинный язык, оскорбляя меня по национальным признакам. Я неконфликтный человек, он первый меня оттолкнул и оскорбил.

Хачатур Малхасян, кикбоксер

На кадрах видно, что перед потасовкой между оппонентами произошел небольшой диалог. Посетителей пытались разнять очевидцы драки. В какой-то момент Малхасян получил пощечину от девушки. На эту агрессию спортсмен не ответил. Кикбоксеру перегородили дорогу несколько мужчин.

В Тихвине двое приятелей избили мужчину и украли у него почти 100 тыс. рублей.

Фото: Pixabay.com

Теги: драка, кикбоксинг, ульяновск, хачатур малхасян
Категории: Спорт, Новости России, Тема дня, Происшествия, Лента новостей,

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