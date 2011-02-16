Известный кикбоксер Хачатур Малхасян устроил драку в ресторане в Ульяновске

Спортсмен заявил, что его спровоцировали на конфликт.

Известный российский кикбоксер Хачатур Малхасян устроил драку в ресторане в Ульяновске. Об этом сообщили журналисты телеканала "360" со ссылкой на ролик, опубликованный в социальных сетях по региону. Известно, что конфликт с участием вице-чемпионом возник в местном ресторане после того, как спортсмена оскорбили и спровоцировали.

Человек получил за свой длинный язык, оскорбляя меня по национальным признакам. Я неконфликтный человек, он первый меня оттолкнул и оскорбил. Хачатур Малхасян, кикбоксер

На кадрах видно, что перед потасовкой между оппонентами произошел небольшой диалог. Посетителей пытались разнять очевидцы драки. В какой-то момент Малхасян получил пощечину от девушки. На эту агрессию спортсмен не ответил. Кикбоксеру перегородили дорогу несколько мужчин.

В Тихвине двое приятелей избили мужчину и украли у него почти 100 тыс. рублей.

Фото: Pixabay.com