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В Тихвине двое приятелей избили мужчину и украли у него почти 100 тыс. рублей
Сегодня, 16:34
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В Тихвине двое приятелей избили мужчину и украли у него почти 100 тыс. рублей

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Одного из подозреваемых стражи порядка задержали. Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

Накануне, 25 сентября, в Тихвинском районе Ленобласти на 23-летнего продавца напали знакомые. Они избили "товарища" и украли у него 97 тыс. рублей. Об этом Piter.tv сообщили в прес-службе МВД по региону.

Драка произошла на Советской улице возле дома № 42. В результате случившегося молодого человека госпитализировали. Пострадавший написал заявление в полицию с просьбой привлечь к ответственности бывших приятелей.

В этот же день около 23:45 вечера стражи порядка задержали "по горячим следам" одного из подозреваемых. Им оказaлся 26-летний безработный мужчина. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. 

Возбуждено уголовное дело по факту преступления. Проводится расследование.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Типанова до полусмерти хулиганы избили мужчину.

Фото: Piter.tv

Теги: избиение, кража, разбой, советская улица, тихвин
Категории: Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все

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emesinov
Сегодня 16:52

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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Плюс
0
Минус
emesinov
Сегодня 16:52

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
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