В Тихвине двое приятелей избили мужчину и украли у него почти 100 тыс. рублей

Накануне, 25 сентября, в Тихвинском районе Ленобласти на 23-летнего продавца напали знакомые. Они избили "товарища" и украли у него 97 тыс. рублей. Об этом Piter.tv сообщили в прес-службе МВД по региону.
Драка произошла на Советской улице возле дома № 42. В результате случившегося молодого человека госпитализировали. Пострадавший написал заявление в полицию с просьбой привлечь к ответственности бывших приятелей.
В этот же день около 23:45 вечера стражи порядка задержали "по горячим следам" одного из подозреваемых. Им оказaлся 26-летний безработный мужчина. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.
Возбуждено уголовное дело по факту преступления. Проводится расследование.
Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Типанова до полусмерти хулиганы избили мужчину.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.