В Тихвине двое приятелей избили мужчину и украли у него почти 100 тыс. рублей

Одного из подозреваемых стражи порядка задержали. Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

Накануне, 25 сентября, в Тихвинском районе Ленобласти на 23-летнего продавца напали знакомые. Они избили "товарища" и украли у него 97 тыс. рублей. Об этом Piter.tv сообщили в прес-службе МВД по региону.

Драка произошла на Советской улице возле дома № 42. В результате случившегося молодого человека госпитализировали. Пострадавший написал заявление в полицию с просьбой привлечь к ответственности бывших приятелей.

В этот же день около 23:45 вечера стражи порядка задержали "по горячим следам" одного из подозреваемых. Им оказaлся 26-летний безработный мужчина. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по факту преступления. Проводится расследование.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Типанова до полусмерти хулиганы избили мужчину.

Фото: Piter.tv