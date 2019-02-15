Известен стартовый состав "Зенита" на матч с "Ростовом"

Игра стартует на "Газпром Арене" в 16:30 по московскому времени.

В субботу, 27 февраля, на "Газпром Арене" пройдёт футбольный матч 20-го турнира Российской премьер-лиги между командами "Зенит" и "Ростов". Начало – в 16:30 по московскому времени. Пресс-служба "Зенита" опубликовала стартовый состав команды.

Сегодня на поле выйдут вратарь Михаил Кержаков, защитники Вячеслав Караваев, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, полузащитники Вильмар Барриос, Вендел, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, нападающие Сердар Азмун и Артём Дзюба.

Ранее мы писали, что игроки футбольного клуба "Зенит-2" спасли человека из пожара в Турции.

Фото: fc-zenit.ru