Игроки футбольного клуба “Зенит-2” спасли человека из пожара в Турции

Пострадавший находится в больнице.

Футболисты "Зенит-2" спасли человека из пожара в Турции, находясь на сборах. В понедельник, 22 февраля, во время пробежки Жилов, Симдянкин и Анула услышали крики о помощи в подсобном помещении, из которого шел дым. Луис Анула пытался потушить огонь с помощью огнетушителя. Другие футболисты в это время вытащили из помещения потерявшего сознание рабочего на воздух и вызвали скорую. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Бригада скорой помощи поблагодарила футболистов клуба и отвезла мужчину в больницу. По словам врачей, у пострадавшего нет серьезных травм, лишь отравление угарным газом. На данный момент мужчина находится в сознании.

Футбольный клуб "Зенит" благодарит Ислама, Никиту и Луиса за неравнодушие и готовность помочь! говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что два человека отравились угарным газом при пожаре в квартире в Колпино.

Фото: 2.fc-zenit.ru