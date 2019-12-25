Два человека отравились угарным газом при пожаре в квартире в Колпино

Помощь медиков потребовалась 86-летней женщине и 59-летнему мужчине.

В ночь на 19 февраля в одной из квартир в Колпинском районе Петербурга произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Информация о возгорании в доме№14 на Центральной улице в Колпино поступила около 03:30 ночи. В квартире горела обстановка на площади 25 квадратных метров.

С огнем боролись 18 спасателей и четыре единицы техники. Пожар удалось потушить в 6:16.

В результате случившегося пострадали два человека: 86-летняя женщина и 59-летний мужчина. Как сообщил источник в экстренных службах, они отравились угарным газом и были госпитализированы.

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Фото: Piter.TV