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В Ленобласти локализовали пожар на заводе деревянных изделий

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Локализовать пожар на площади 800 квадратных метро удалось в 12:26. 

Пожарные локализовали возгорание на заводе деревянных изделий в городе Кировск Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Локализовать пожар на площади 800 квадратных метро удалось в 12:26. 

Сообщение о пожаре на территории завода по изготовлению деревянных изделий в Кировске поступило в 10:12. Информация о пострадавших не поступала, с огнем борются 5 единиц техники и 25 человек личного состава.

Накануне из горящего дома на Детскосельской ночью эвакуировали 5 человек.

Фото и видео: МЧС

Теги: кировск, мчс
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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