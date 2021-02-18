В Ленобласти локализовали пожар на заводе деревянных изделий

Локализовать пожар на площади 800 квадратных метро удалось в 12:26.

Пожарные локализовали возгорание на заводе деревянных изделий в городе Кировск Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Локализовать пожар на площади 800 квадратных метро удалось в 12:26.

Сообщение о пожаре на территории завода по изготовлению деревянных изделий в Кировске поступило в 10:12. Информация о пострадавших не поступала, с огнем борются 5 единиц техники и 25 человек личного состава.

Накануне из горящего дома на Детскосельской ночью эвакуировали 5 человек.

Фото и видео: МЧС