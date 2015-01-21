Известен район, в котором больше всего желающих пожениться в Петербурге

Больше всего заявлений поступило в Дворец бракосочетания №1.

Летом этого года вступить в брак планируют 16 598 петербургских пар. Об этом "Невским новостям" рассказали в пресс-службе комитета по делам записи актов гражданского состояния в четверг, 20 мая.

Отмечается, что больше всего заявлений поступило в Дворец бракосочетания №1. Также отдел Калининского района стал лидером из отделов ЗАГС.

Традиционно петербуржцы выбрали для бракосочетания "красивые" даты. Например, 268 заявлений было подано на 7 июля. На 1 июля подано 278 заявлений. Также 272 заявления подано на 21 августа.

Ранее мы писали, что с 31 марта петербуржцы смогут подать заявления в ЗАГС на последние 3 месяца 2021 года.

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