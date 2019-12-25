Документы можно подать двумя способами – лично и в электронном виде.

C 31 марта петербуржцы смогут подать заявления в ЗАГС на последние 3 месяца 2021 года – октябре, ноябре и декабре 2021 года. Об этом 24 марта сообщили в пресс-службе комитета по делам записи актов гражданского состояния.

Документы можно подать двумя способами – при личном обращении в ЗАГС или через портал "Госуслуги".

Петербуржцы, желающие заключить брак в сентябре 2021 года, собрались в очередь у входа во Дворец бракосочетаний № 1 на Английской набережной в эту среду, 24 марта. В полночь у Дворца стояли 14 пар, к открытию учреждения их стало уже 33.

Мы рассказывали, как петербуржцы борются за регистрацию брака в эпоху пандемии.

Фото: Piter.tv