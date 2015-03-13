На время ПМЭФ будет работать временный автобусный маршрут от "Московской" до "Экспофорума"

Также с 1 по 5 июня власти Петербурга отменили остановку "Шушарская дорога" по данному маршруту.

Во вторник, 1 июня, комитет по транспорту Петербурга опубликовал автобусный маршрут на время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Так, со 2 по 5 июня создано временное движение автобусного маршрута №187А. Таким образом, участники форума смогут без остановок доехать до выставочного зала "Экспофорум" от станции метро Московская.

Также с 1 по 5 июня власти Петербурга отменили остановку "Шушарская дорога" по данному маршруту.

Ранее мы писали, что сеть 5G запущена на площадке "Экспофорума" перед ПМЭФ.

Фото: pixabay.com; gov.spb.ru