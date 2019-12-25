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Сеть 5G запущена на площадке "Экспофорума" перед ПМЭФ
Сегодня, 11:56
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Сеть 5G запущена на площадке "Экспофорума" перед ПМЭФ

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Официальная часть будет проходить со 2 по 5 июня на площадке.

Во вторник, 1 июня, перед началом Петербургского международного экономического форума на территории "Экспофорума" запустили сеть 5G. Об этом сообщили "Невские новости". 

Отмечается, что сеть должна обеспечить скорость мобильного интернета до 1,5 Гбит/cек и UHD-качество трансляций на площадке. Напомним, официальная часть мероприятия продлится на "Экспофоруме" со 2 по 5 июня. Эксперты уточнили, что потребуется установить специальное разрешение.

Ранее мы писали, что Сбер рассказал о целях "детских" накоплений петербуржцев.

Фото: forumspb.com

Теги: пмэф, сеть 5g, экспофорум
Категории: Лента новостей,

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