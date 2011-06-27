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Рецидивиста подозревают в убийстве мужчины и женщины в Гатчинском районе
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Рецидивиста подозревают в убийстве мужчины и женщины в Гатчинском районе

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В квартире поселке Новый Учхоз 5 мая были найдены тела 54-летнего мужчины и 46-летней женщины с множественными колото-резанными ранениями различных частей тела.

В Гатчинском районе Ленобласти были найдены изрезанные тела мужчины и женщины. Об этом сообщила пресс-служба Следкома по региону.

В квартире поселке Новый Учхоз 5 мая были найдены тела 54-летнего мужчины и 46-летней женщины с множественными колото-резанными ранениями различных частей тела.

Следователями было возбуждено уголовное дело по факту убийства двух лиц. В ходе первоначальных следственных действий установлено, что указанные повреждения причинил ранее неоднократно судимый, в том числе за особо тяжкие преступления, мужчина 1967 года рождения. Подозреваемый задержан, проводится дальнейшее расследование.

Ранее жителя Колпино задержали по подозрению в убийстве и расчленении жены.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ленинградской области

Теги: гатчина, убийство
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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