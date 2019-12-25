Жителя Колпино задержали по подозрению в убийстве и расчленении жены

Её останки спустя два месяца нашли в лесу Гатчинского района Ленобласти.

Петербуржца задержали после обнаружения останков женщины в лесу. Предположительно, они принадлежат его пропавшей жене. Об этом стало известно Piter.tv.

Житель Колпино еще 2 марта обратился в полицию. Он сообщил, что 22 февраля после ссоры его супруга ушла из дома на бульваре Трудящихся и не вернулась. Мужчину задержали 4 мая, а к утру он рассказал, где зарыл тело жены. Около двух ночи 5 мая её останки откопали в лесу в районе деревни Старое Колено в Гатчинском районе. По останкам назначена судебно-медицинская экспертиза.

По версии следователей, подозреваемый 22 февраля в квартире в ходе ссоры совершил убийство своей жены, после чего вывез тело потерпевшей на территорию Гатчинского района, где расчленил его в лесном массиве. Расследование уголовного дела продолжается.

Также полиция задержала мужчину, который спрятал труп сожительницы в подвале Ушаковских бань.

Фото: Piter.tv