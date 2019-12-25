Полиция задержала мужчину, который спрятал труп сожительницы в подвале Ушаковских бань

Он убил женщину на Новый год.

Полицейские задержали мужчину, который подозревается в убийстве своей 28-летней сожительницы. По версии следствия, он зарезал женщину, а потом спрятал ее труп в подвале бывшей общественной бани на улице Зои Космодемьянской. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как ранее писал Piter.tv, мумифицированный труп обнаружили 14 апреля 2022 года во время реконструкции здания в дома №7. Потребовалось время, чтобы установить личность женщины. Ей оказалась 28-летняя жительница Приморского края. Экспертиза показала, что смерть наступила около 2 месяцев назад от колото-резаного ранения живота.

4 мая был задержан подозреваемый — 43-летний сожитель убитый. Мужчину изобличили в том, что он зарезал возлюбленную 1 января во время ссоры в квартире на улице Калинина. Чтобы скрыть преступление, он перенес труп женщины в подвал заброшенного дома. Сейчас предполагаемый преступник задержан.

Фото: citywalls.ru