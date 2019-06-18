Израиль усилит безопасность своих дипмиссий после гибели дипломатов в США. Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
В канцелярии отметили, что Нетаньяху потрясен инцидентом, который произошел в Вашингтоне. Два сотрудника израильского посольства были убиты у еврейского музея. Подозреваемого задержали на месте.
Кровавые наветы на Израиль усиливаются, и с ними нужно бороться до самого конца.
Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля
Ранее мы сообщали, что Трамп не планирует посещать Израиль в ходе поездки на Ближний Восток.
Видео: X / Yuval David
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