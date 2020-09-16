Армия Израиля отреагировала на запуск по территории государства ракет палестинского радикального движения.

Израиль поразил объекты ХАМАС в Газе в ответ на запуск 15 ракет. Об этом сообщила пресс-служба армии ЦАХАЛ в Twitter. Военнослужащие напомнили, что немногим ранее боевики атаковали территорию страны. В результате Иерусалим принял решение отреагировать на действия радикального палестинского движения.

Наши ВВС поразили объекты ХАМАС в секторе Газа, в том числе фабрику по производству оружия и взрывчатых веществ, а также военную базу сообщение ЦАХАЛ

Напомним, что члены ХАМАС выпустили ракеты по Израилю во время церемонии подписания соглашений о нормализации отношений между Израилем, ОАЭ и Бахрейном, которая состоялась в Вашингтоне. Одну ракету удалось перехватить при помощи ПВО. Известно, что обстрелу подверглась южная территория страны. Ракеты прилетели со стороны сектора Газа.

Израиль поразил объекты "Хезболлах" у границы с Ливаном в ответ на стрельбу.

Видео: Youtube/AFP News Agency