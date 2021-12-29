Задержанного за изнасилование девочки инженера энергокомпании изобличили в новом преступлении

Мужчина также приставал к другому ребенку.

В понедельник, 14 февраля, в Петербурге задержали 56-летнего инженера энергической компании за изнасилование 10-летней девочки у дома на проспекте Авиаконструкторов. Об этом стало известно Piter.TV.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина причастен еще к одному аналогичному преступлению. Установлено, что 14 февраля, находясь у дома на Комендантском проспекте, он приставал к другому ребенку 12 лет.

В отношении задержанного возбудили два уголовных дела по статьям "Изнасилование" и "Развратные действия сексуального характера". Мужчина находится в изоляторе.

Ранее в Петербурге задержали мужчину за изнасилование 15-летней девушки в 2001 году.

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