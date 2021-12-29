В Петербурге задержали мужчину за изнасилование 15-летней девушки в 2001 году

Задержанный был сожителем матери потерпевшей.

Во вторник, 15 февраля, в Петербурге задержали 57-летнего мужчину за изнасилование 15-летней девушки в 2001 году. Об этом стало известно Piter.TV.

Преступление произошло 10 лет назад 12 августа в квартире на улице Чайковского. Бывший сожитель матери совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней падчерицы, на тот момент ей было 15 лет.

В то же время было возбуждено уголовное дело. Однако подозреваемого удалось задержать только сейчас. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее петербурженка обвинила малознакомого мужчину в изнасиловании в отеле.

Фото: Piter.TV