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Девочку-подростка из Кронштадта изнасиловал знакомый в подъезде
Сегодня, 8:17
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Девочку-подростка из Кронштадта изнасиловал знакомый в подъезде

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Предположительно мужчина проживает в Московском районе.

В ночь на вторник, 28 февраля, в ОМВД обратилась 43-летняя женщина с заявлением о том, что в период с 1 по 30 сентября 2022 года в Кронштадте изнасиловали её 17-летню дочь. Об этом стало известно Piter.TV.

Преступление произошло в подъезде. Подозреваемый является знакомым девочки-подростка, предположительно он проживает в Московском районе Петербурга.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что рецидивист в квартире на Весельной изнасиловал петербурженку.

Фото: Piter.TV

Теги: изнасилование, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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