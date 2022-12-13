Девочку-подростка из Кронштадта изнасиловал знакомый в подъезде

Предположительно мужчина проживает в Московском районе.

В ночь на вторник, 28 февраля, в ОМВД обратилась 43-летняя женщина с заявлением о том, что в период с 1 по 30 сентября 2022 года в Кронштадте изнасиловали её 17-летню дочь. Об этом стало известно Piter.TV.

Преступление произошло в подъезде. Подозреваемый является знакомым девочки-подростка, предположительно он проживает в Московском районе Петербурга.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что рецидивист в квартире на Весельной изнасиловал петербурженку.

Фото: Piter.TV