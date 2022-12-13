Пьяный знакомый изнасиловал квартиросъёмщицу в деревне Гостилицы

В четверг, 30 марта, от жителя Москвы поступило сообщение об изнасиловании его жены в деревне Гостилицы Ломоносовского района Ленобласти. Об этом стало известно Piter.TV.
Как удалось установить, преступление произошло в снимаемой под найм квартире по Комсомольской улице. 33-летняя женщина пригласила туда своего 35-летнего знакомого для помощи в переносе вещей, так как у неё закончился срок аренды квартиры. Мужчина был пьян, и, применив физическую силу, изнасиловал пострадавшую.
Подозреваемого задержали в тот же день в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщили о том, что в Сясьстрое 18-летняя девушка обвинила мужчину, с которым познакомилась в кафе, в изнасиловании.
Фото: Piter.TV
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