Пьяный знакомый изнасиловал квартиросъёмщицу в деревне Гостилицы

Пострадавшая пригласила мужчину для помощи в переезде из снимаемого жилья.

В четверг, 30 марта, от жителя Москвы поступило сообщение об изнасиловании его жены в деревне Гостилицы Ломоносовского района Ленобласти. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, преступление произошло в снимаемой под найм квартире по Комсомольской улице. 33-летняя женщина пригласила туда своего 35-летнего знакомого для помощи в переносе вещей, так как у неё закончился срок аренды квартиры. Мужчина был пьян, и, применив физическую силу, изнасиловал пострадавшую.

Подозреваемого задержали в тот же день в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что в Сясьстрое 18-летняя девушка обвинила мужчину, с которым познакомилась в кафе, в изнасиловании.

Фото: Piter.TV