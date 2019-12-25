В Петербурге раскрыли изнасилование 14-летней давности

Раскрыть преступление удалось с помощью ДНК.

Полиция Петербурга смогла раскрыть изнасилование жительницы Псковской области, которое произошло в 2016 году. Одного из злоумышленников задержали, второй – скончался несколько лет назад. Об этом стало известно Piter.TV.

Нападение на 28-летнюю девушку было совершено в сентябре 2006 года на набережной Обводного канала. Мужчины, угрожая ножом, забрали у неё деньги, телефон, а потом надругались. В больнице у пострадавшей взяли ДНК-образцы насильников.

Уже в этом году в результате проверки образцов в базе данных геномной информации генетических профилей осужденных и отбывающих наказание было найдено совпадение. Одним из подозреваемых оказался 39-летний петербуржец, который трижды отбывал наказание до нападения и трижды после. Сотрудники задержали мужчину, а потом отпустили под обязательство о явке.

Ранее в Петербурге неудавшемуся насильнику дали 6 лет.

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