В Петербурге изменился перечень документов для оформления льготной парковки многодетной семьи

К прошлым бумагам добавились свидетельство о регистрации (расторжении) брака и документы, подтверждающие место жительства/пребывания.

В Петербурге изменился перечень документов для оформления парковочного разрешения многодетной семьи. С 29-го июня к прошлым бумагам добавились свидетельство о регистрации (расторжении) брака и документы, подтверждающие место жительства/пребывания. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Теперь полный перечень документов выглядит так:

Документы, удостоверяющие личность заявителя и (или) его законного представителя;

Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя;

Свидетельство о регистрации транспортного средства;

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии);

Документы, подтверждающие наличие у заявителя в составе семьи трех и более несовершеннолетних детей (в том числе усыновленных, находящихся под опекой): свидетельства о рождении несовершеннолетних детей и свидетельство многодетной семьи, выданное в Санкт-Петербурге;

Свидетельство о регистрации (расторжении) брака;

Документы, содержащие данные органов регистрационного учета: справка о регистрации по месту жительства (форма 9), свидетельство о регистрации по месту жительства (форма 8), свидетельство о регистрации по месту пребывания (форма 3) или решение суда об установлении места жительства или места пребывания каждого члена многодетной семьи в Санкт-Петербурге.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Петербурге запретят парковку на новой разметке перед пешеходным переходом.

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