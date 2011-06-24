Изменения в закон о персональных данных вступили в силу с 1 сентября

В Минцифры сообщили о том, как закон поможет государству в развитии социальной инфраструктуры.

Российские компании будут передавать обезличенные данные в государственную информационную систему с 1 сентября, так как в силу вступили соответствующие изменения в законодательство. Член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин говорил журналистам "РИА Новостей" о том, что в новом федеральном законе особый акцент сделан на том, что при соблюдении технических и юридических условий изображения лиц и голосовые записи могут обрабатываться без предварительного согласия человека, если сведения должным образом обезличиваются. Министерство по цифровому развитию страны уточняет, что доступ к государственной защищенной платформе для обработки обезличенных данных смогут получить отечественные компании после проверки. Для этого компаниям нужно будет подавать запрос для регистрации через Минцифры.

Обезличенные данные, по данным властей, позволят государству принимать более эффективные решения. В частности, чиновники смогут оперативнее получать информацию о перегрузке маршрутов общественного транспорта, данные о потребности в строительстве школ и других объектов инфраструктуры.

Напомним, что в августе 2024 года глава государства Владимир Путин подписал приказ, совершенствующий порядок обезличивания персональных данных, их обработку и оборот. Сейчас на законодательном уровне совершенствуется механизм обработки персональных сведений о человеке, полученных в результате их обезличивания.

